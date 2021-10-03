РИАМО - 3 окт. В воскресенье в Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 12 градусов, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Влияние антициклона сохранит на территории региона маловетреную и относительно теплую погоду. Также уменьшится влажность, а содержание кислорода будет в пределах нормы.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 8-10 градусов, в Подмосковье ожидается от плюс 7 -до плюс 12. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 60%.

По данным синоптиков, в такую погоду можно больше времени посвятить активному отдыху и прогулкам на свежем воздухе.

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