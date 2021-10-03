РИАМО - 3 окт. Во дворе домов 21-25 на улице Бориса Галушкина восстановили по просьбам жителей исторический фонтан, который украшает скульптура мишек, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фонтан с мишками установили в 1957 году. В этом году во дворе провели комплексное благоустройство, в рамках которого исторический фонтан привели в порядок. Там заменили инженерные сети, насосное оборудование, отреставрировали скульптуру мишек и отремонтировали чашу.

Кроме того, во дворе восстановили сцену-амфитеатр. Перед ней появилась площадка для проведения дворовых праздников. Были обустроены детская, спортивная площадки, появились столы для настольного тенниса, зона для настольных игр, велопарковки.

В рамках благоустройства была обновлена дорожно-тропиночная сеть. Появилась площадка со скамейками, были установлены качели.

Кроме того, высадили десятки деревьев, сотни кустарников, обустроили цветники из многолетников, установили фонари.