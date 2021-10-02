РИАМО - 2 окт. Столичный суд арестовал участника боев на голых кулаках Абубакара Мамедова по прозвищу Добряк, в отношении которого возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия, сообщает ТАСС.

В октябре прошлого года в клубе Gipsy Мамедов напал на посетителя, избил его и отнял цепочку. Мамедову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд арестовал бойца по ходатайству следствия из-за нарушения подписки о невыезде.

По данным полиции, стоимость похищенной цепочки составляет 150 тыс. руб.