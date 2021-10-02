РИАМО - 2 окт. Полицейские в Солнечногорске задержали мужчину, подозреваемого в краже детской коляски, сумма материального ущерба составила 30 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратилась 30-летняя жительница, которая сообщила о краже детской коляски из подъезда дома в микрорайоне Рекинцо.

По подозрению в краже задержали 46-летнего местного жителя. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.