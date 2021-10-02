РИАМО - 2 окт. Полицейские в столице задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем каршеринга с помощью аккаунта, который молодой человек купил в Сети, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль каршеринга Kia Rio, которым управляла девушка. Она не стала останавливаться в ответ на законные требования полицейского и попыталась скрыться. Не справившись с управлением, девушка врезалась в дерево. У нее не оказалось водительского удостоверения.

Ее вместе с пассажиром – ее 20-летним знакомым – доставили для разбирательства в отдел полиции.

Выяснилось, что молодой человек купил в Сети чужой аккаунт сервиса каршеринга и с его помощью арендовал машину. Авто он передал в управление своей знакомой. Сейчас машину изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали. В отношении девушки составили протокол об административном нарушении за управление машиной без прав.