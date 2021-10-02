РИАМО - 2 окт. На территории музейного комплекса «Дорога памяти» и в Главном храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье прошли праздничные мероприятия в честь 471-й годовщины со дня создания Сухопутных войск, сообщается на сайте Минобороны России.

Перед началом мероприятий епископ Бронницкий, викарий патриарха Московского и всея Руси Савватий провел торжественную литургию. Затем был организован плац-концерт роты почетного караула вместе с военным оркестром 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Кроме того, на территории музея под открытым небом была проведена реконструкция битвы под Москвой «Поле победы».

На территории музейного комплекса работали площадки с образцами современного вооружения, экипировки Сухопутных войск России, военной техники, интерактивные экспозиции.

Помимо этого, действовал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Любой желающий мог пройти профессионально-психологический отбор, проконсультироваться по выбору военно-учетной специальности, оформить первичные документы для заключения контракта о прохождении службы в Сухопутных войсках.

Был также организован интерактивный военно-патриотический квест «Один день в Сухопутных войсках». Гости мероприятий могли подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку «Ратник».