РИАМО - 2 окт. Представитель спортивного клуба «Витязь» из Балашихи Сергей Фомичев на Кубке чемпионов Европы AWPC/WPC/WAA по пауэрлифтингу и отдельным движениям установил мировой рекорд в становой тяге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир завершился в Геленджике в конце сентября. В соревнованиях приняли участие 210 спортсменов из разных стран.

Фомичев в ходе состязаний «затянул» в 3 подходах 225/240/255 кг и завоевал 1 место в номинации «Становая тяга» с рекордом России, Европы и мира.

При этом Фомичев впервые принимал участие в соревнованиях подобного масштаба.