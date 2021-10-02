РИАМО - 2 окт. В субботу на территории спортшколы «Орбита» в Дзержинском прошел турнир «Мир равных возможностей. Спорт для всех», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это было первое масштабное мероприятие для местных жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники турнира соревновались в 4 видах спорта: дартс, настольный теннис, бочча и жульбак.

Спортивное мероприятия организовали при содействии администрации Дзержинского, межрегиональной общественной организации соцреабилитации инвалидов с нарушением слуха «Тишина слышна» и Общественной палаты.