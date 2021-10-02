РИАМО - 2 окт. Из-за проведения инженерных работ на Аэрофлотской улице и подъездных дорогах к аэропорту Внуково в октябре-декабре ограничат движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с 12 по 30 октября круглосуточно будет ограничено движение на Аэрофлотской улице от дома 4 до дома 2, корпус 1, по Центральной улице (1 полоса в каждом направлении).

Ограничения движения также введут с 18 октября по 8 ноября в местном проезде до дома 2, строение 1, до дома 4Г, строение 1, по Центральной улице.

С 28 октября по 18 ноября круглосуточно будет ограничено движение на подъездной дороге к аэропорту Внуково от дома 4Г, строение 1, до дома 4Г по Центральной улице. С 8 ноября по 18 декабря круглосуточно ограничат движение на подъездной дороге к аэропорту Внуково до дома 4Г до дома 2, строение 2, по Центральной улице.

Движение также ограничат на подъездной дороге к аэропорту в районе дома 2, строение 2, по Центральной улице с 18 по 24 декабря круглосуточно.