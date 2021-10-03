РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 окт. В городском округе Мытищи в воскресенье пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ 4Daily.

Акция по сбору вторсырья по списку «Собиратора» пройдет около ТРЦ 4Daily со стороны ул. Колпакова с 11:00 до 13:00. Участников просят рассчитывать время и приходить именно в эти часы приема (не позже).

Если участники только начинают свой РСО-путь, а инструкция кажется пока не совсем понятной, то следует посмотреть подсказки в сохраненных сторис «РАЗДЕЛЯЙ» в Instagram-аккаунте @ecooperacia. Также можно задать ребятам вопросы в чатах и в директ-сообщениях.

Ссылка на инструкцию, что принимают и как подготовить вторсырье.