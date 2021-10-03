РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 окт. Детские соревнования по роллер-спорту состоятся в воскресенье на спортплощадке Домодедовской средней общеобразовательной школы №8, сообщается в группе Roller Team Domodedovo в соцсети «ВКонтакте».

Спринт на роликах представляет собой спортивные состязания, где участники соревнуются в беге на короткие дистанции. Участники состязания – дети в возрасте от 4 до 14 лет (2017-2007 г.р.) с любым уровнем подготовки.

По окончании соревнований показавшие лучшие результаты участники будут награждены грамотами и медалями, а также ценными призами от партнеров соревнований.

Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте. Телефоны для справок: 8(925)530-42-02; 8(915)404-06-73. Без предварительной регистрации допуск к соревнованиям невозможен.