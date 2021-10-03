РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. В общественной приемной городского округа Мытищи проведут ряд приемов граждан в октябре. Так, в понедельник будут принимать Сотрудники Госадмтехнадзора региона, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Мытищах осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

График приема на октябрь: 4 октября - Госадмтехнадзор Московской области, 11 октября - министерство ЖКХ Подмосковья, 15 октября - Главное управление ЗАГС Московской области, 29 октября - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Жителей будут принимать с 10:00 до 13:00. Приемы проводятся по адресу: Новомытищинский пр-т, 36/7, 1-й этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8(498)582-70-77.​​