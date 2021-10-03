РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска с 4 по 10 октября проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Акция направлена на усиление профилактической работы по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.