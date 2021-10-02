РИАМО - 2 окт. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства страны об упрощении порядка получения услуг и техсредств реабилитации для инвалидов, сообщает «МИР 24».

Процесс упростили по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас люди с ограниченными возможностями здоровья могут подать все необходимые документы дистанционно. При запросе компенсации деньги на счет будут начислять автоматически на указанные реквизиты.

Инвалиды смогут в упрощенном порядке получать кресла-коляски, слуховые аппараты, синтезаторы речи, ортезы, протезы. Кроме того, можно будет получить услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода, компенсировать расходы на содержание собаки-проводника.

Процесс получения услуг и средств реабилитации упрощают для того, чтобы жители не теряли времени на походы по различным инстанциям и подачу документов в бумажном виде.

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