РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи в понедельник откроют ярмарку «Дары осени в Подмосковье», она продлится по 10 октября, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

Всех жителей Балашихи приглашают присоединиться к тематической ярмарке, приобрести для себя и своей семьи интересные товары.

На ярмарке будет представлен богатый ассортимент не только овощей, фруктов и ягод, но и солений, муки и кондитерских изделий, молочной и колбасной продукции, меда, орехов. Помимо сельскохозяйственной продукции на ярмарке можно приобрести товары для консервации, садовый инвентарь, удобрения, семена и многое другое.

Ярмарка будет открыта по 10 октября по адресу: мкрн Железнодорожный, ул. Советская, вблизи д. 25.