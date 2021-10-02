РИАМО - 2 окт. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, каждый шестой россиянин становился жертвой телефонных мошенников, сообщает «МИР 24».

Подозрительные телефонные звонки поступают 8 из 10 человек. Каждый день такие звонки поступали 13% участников опроса, несколько раз в неделю – 20%, несколько раз в месяц – 23%, несколько раз в год – 16%. 12% респондентов никогда не имели дело с телефонными мошенниками.

16% опрошенных стали жертвами мошенников: после таких звонков потерпевшие лишались денег или имущества. Так, один из респондентов рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера, он взял трубку, но услышал только короткий гудок. После этого он перезвонил на указанный номер. У него списали 900 рублей.

Женщины становились жертвами мошенников в 16% случаев, мужчины – в 14% случаев. Чаще всего звонят людям с более высоким уровнем дохода и жителям старшего возраста.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек из 507 населенных пунктов России.