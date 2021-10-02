РИАМО - 2 окт. Более 185 тыс. москвичей – участников проекта «Активный гражданин» проголосовали по выбору названия для станции МЦД на Комсомольской площади, сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

Глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что меньше чем за 2 недели свое мнение выразило более 185 тыс. человек.

«Это число уже превысило общее количество участников предыдущего голосования за название станции. В августе мы выбирали имя для станции БКЛ. Тогда к голосованию присоединились 182 тыс. пользователей», – отметил Пищелко.

Голосование еще продолжается, принять в нем участие можно на сайте и в приложении проекта «Активный гражданин».

Участники могут выбрать, как назвать новую станцию: «Каланчевская», «Площадь трех вокзалов» или доверить это решение специалистам.

Вариант «Каланчевская» соответствует названию старой платформы, а «Площадь трех вокзалов» предложили жители Красносельского района и студенты МИИТа, ведь новая станция станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, который в народе называют просто площадь трех вокзалов.