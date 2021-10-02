РИАМО - 2 окт. Московские цифровые проекты оценили на международном уровне, 4 сервиса стали победителями международной премии Communitas Awards, сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, специалисты оценили городской благотворительный сервис на портале mos.ru, инициативы, направленные на сокращение потребления воды в Москве, семейно-экологический проект «Наше дерево» и портал «Душевная Москва».

Премию вручают каждый квартал. Эксперты оценивают проекты, направленные на решение проблем общества, заботу об экологии и повышение устойчивости городов.

Министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что премии получили те проекты, которые ежедневно делают Москву еще более комфортным и добрым городом.

«Это одни из самых востребованных цифровых инициатив столицы, которые пользуются заслуженной популярностью у горожан», — сказал он.

Лысенко отметил, что благотворительный сервис mos.ru меньше, чем за год помог привлечь более 8 млн рублей на помощь нуждающимся, а проект «Наше дерево» помогает тысячам московских семей отметить рождение ребенка и посадить именное дерево.

«Международное признание еще раз подтверждает, что эти инициативы не только улучшают жизнь горожан, но и соответствуют мировым требованиям и трендам», — добавил он.