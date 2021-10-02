РИАМО - 2 окт. Для снижения маятниковой миграции нужно создавать новые востребованные общественные и досуговые пространства вне центров городов, чтобы людям не приходилось тратить время на поездки в другие места, сообщила первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

«Чего мы хотим от наших городов? Вывести людей из квартир на улицу и удержать их в своем районе. Не только дав возможность детям учиться, людям работать, но и удержать их в досуге на территории, ориентировать на локализацию в поселениях. Это бы позволило нам снизить маятниковую миграцию», - рассказала Кузьмина в ходе круглого стола на фестивале «Зодчество - 2021» в Москве.

Кузьмина добавила, что создание востребованных общественных и досуговых пространств позволит людям не тратить дополнительное время на дальние поездки в поисках, чем заняться кроме работы.

Функция образования

Руководитель бюро «АБТБ», архитектор Тимур Башкаев отметил, что понятие центра города заключает в себе максимальное количество услуг высшего качества, которые доступны максимальному количеству людей. По его словам, в течение времени территории центров городов увеличиваются в масштабах, но это не отменяет их важнейшей функции. Она заключается в концентрации «мозгов», которые обеспечивают развитие города и всей страны. На сегодняшний день центром московской агломерации можно считать территорию в пределах МЦК.

«Ключевой тренд - это будет образование. Нам надо будет образовывать огромное количество людей в разных совершенно областях. <…> Кампусы, университеты, колледжи, среднее техническое образование. Мне кажется, для малых городов - это идеальный драйвер развития центра и этих городов», - добавил Башкаев.

Основатель архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян добавил, что для последовательного развития города необходимо определить его точки роста, которые аккумулируют наибольшую экономическую и социальную активность. Кроме того, при жилой застройке значительную часть территории надо оставлять для нежилых помещений, то есть офисов, торговли, услуг и так далее.

Детская инфраструктура

Важную роль играет создание школ и детских садов. Они должны быть качественными не только с точки зрения образования, но и комфортного пребывания для учеников. Школы должны привлекать внимание и иметь красивые современные интерьеры. Центрами местных сообществ могут стать школьные стадионы, спортзалы и театры.

«По всем опросам у горожан есть две болевые точки. Это дети и деревья. Это то, что триггерит колоссально. Все, что связано с детьми, включая образование, детские площадки, безопасность, - люди очень переживают и очень хотят», - заключила управляющий директор КБ «Стрелка» Елена Мандрыко.