РИАМО - 2 окт. Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении убийства в Одинцове. Тела убитых нашли в мумифицированном состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее в Одинцове на лестничной клетке в подъезде дома на Садовой улице был обнаружен мумифицированный труп мужчины. Он находился в деревянном ящике. В машине ГАЗ, припаркованной около дома, обнаружили деревянный ящик с мумифицированным трупом женщины.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г. о. Солнечногорск и УМВД России по Одинцовскому г. о. в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны находящиеся в федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что задержанных доставят в территориальное подразделение СК России.

Видео с места обнаружения мумифицированных тел в Одинцове>>