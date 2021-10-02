РИАМО - 2 окт. Эксперты называют октябрь идеальным для дачных посадок, в этом месяце хорошо сажать лук и чеснок, сообщает «Вечерняя Москва».

В октябре почва еще не промерзла, а температура воздуха такова, что не позволит вновь посеянному взойти раньше весны.

«Выбирая место для грядки, важно предусмотреть соседство чеснока с будущими посадками. Чеснок — культура, обладающая сильными противомикробными свойствами», — сказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

Он отметил, что соседство с чесноком будет благоприятно для многих растений. Например, моркови, свеклы, огурцов и помидоров.

В саду же в октябре приходит время посадить плодовые деревья и ягодные кустарники.

«Во-первых, вредители, которые с радостью бы атаковали свежие посадки, ушли в спячку, во-вторых, укоренившееся с осени дерево гораздо лучше будет чувствовать себя весной, наконец, сам собой решается вопрос полива», — сказал Воробьев.

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