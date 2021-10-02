РИАМО - 2 окт. Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Европейский космический аппарат сделал фото во время приближения к поверхности Меркурия.

Сначала было сфотографировано северное полушарие планеты на расстоянии 2420 км. После этого аппарат сделал кадры на высоте примерно 200 км от Меркурия.

Планета является ближайшей к Солнцу. При этом Меркурий — самая маленькая из планет земной группы.