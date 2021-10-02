РИАМО - 2 окт. Схема автомобильного движения временно изменится в нескольких районах Москвы из-за проведения дорожных и инженерных работ, а также киносъемок, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Движение перекрыли до 31 октября на 2 перекрестках возле станции метро «Некрасовка». Это связано с проведением дорожных работ

А на улице Станиславского 3 октября будут снимать кино. Движение транспорта рядом с церковью Святителя Мартина Исповедника будет кратковременно перекрываться с 19:00 до 20:00.

С 11 октября в местном проезде по улице Яблочкова вводятся ограничения движения из-за инженерных работ. Будет временно закрыта одна полоса, обустроены временные уширения. Ограничения продлятся до 28 декабря.