РИАМО - 2 окт. Подведены итоги 34-й Московской международной книжной ярмарки, ее за 4 дня посетило 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба ярмарки.

Мероприятие завершилось 27 сентября. В этом году площадкой ярмарки стал Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в «Москве-Сити».

Выставка проходила в гибридном формате, объединяющем онлайн- и офлайн-мероприятия, за счет чего была доступна для участия из любой точки мира.

Мероприятия транслировались на официальном сайте ярмарки — ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ во «ВКонтакте» (vk.com/mmkya). Онлайн-марафон ММКЯ в соцсети — выборку лучших мероприятий — просмотрело более 1,6 млн человек.

На ярмарке представили свои книги 203 издательства, 193 участника были из России.

За 4 дня работы ярмарки состоялось около 250 мероприятий на 9 площадках: встречи с авторами, презентации новинок, лекции, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, в том числе более 50 мероприятий для авторов и издателей в рамках деловой программы.

Московская международная книжная ярмарка в «Экспоцентре»>>