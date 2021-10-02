РИАМО - 2 окт. Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала, что магний важен для организма человека, так как он помогает справляться с эмоциональными нагрузками и хандрой, сообщает Nation News.

«Магний оказывает положительное влияние на работу сердца, мышц, нервной системы. В организме человека содержится около 28 г магния, в основном в составе костей. Но этого количества недостаточно для поддержания ментального и физического здоровья», – сказала Кулешова.

Она добавила, что стоит добавить порядка 320-420 мг магния в суточный рацион. Так, мужчинам в возрасте от 19 до 30 лет нужно 400 мг магния в сутки, старше 30 лет – 420 мг. Женщинам от 19 до 30 лет – 310 мг, старше 30 лет – 320 мг. Магний есть в орехах, зеленых листовых овощах, сое, молочных продуктах, картошке, киноа и цельной пшенице.

Кулешова также обратила внимание на цинк – антиоксидант, который участвует в формировании врожденного и приобретенного иммунитета. Цинк стимулирует секрецию инсулина, участвует в процессе регуляции деятельности сальных желез, в синтезе коллагена. Достаточное содержание цинка в организме улучшает состояние ногтей, волос, зрение, нормализует восприятие вкусов, запахов.

В сутки детям нужно 11 мг цинка, взрослым – не меньше 8 мг. Цинк есть в печени, говядине, морепродуктах, яйцах, рыбе, орехах, кунжуте, тыквенных семечках, злаковых, бобовых.