РИАМО - 2 окт. Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК из-за спектакля «Первый хлеб», сообщает РИА Новости.

Прежде некоторые СМИ сообщали о том, что актрису вызвали в СК после появления на сцене спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В июле на него пожаловалась общественная организация «Офицеры России».

Они обратились в Генпрокуратуру и столичную мэрию, увидев в спектакле оскорбление ветеранов. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на возможное оскорбление.

Ахеджакова в свою очередь назвала эту постановку притчей с важными смыслами, в которой нет «поругания ветеранов».

Она добавила, что сотрудник СК приезжал в конце августа или в начале сентября, ее вызывали в театр.

«Следователь очень деликатно разговаривал со мной», — подчеркнула актриса.