РИАМО - 2 окт. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально обратился к скамейке запасных московской команды «Спартак» после матча между клубами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Матч «Наполи» — «Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы прошел в Неаполе. Выиграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Посмотрим, что будет в Москве!» — крикнул Спаллетти после окончания встречи в адрес скамейки запасных «красно-белых».

Соперниками «Спартака» по группе С также являются клубы «Легия» и «Лестер Сити».