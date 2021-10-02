РИАМО - 2 окт. Тренер и хореограф Татьяна Тарасова заявила, что актриса Агата Муцениеце на первом прокате в шоу «Ледниковый период» выступила неаккуратно и не артистично, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новый сезон проекта стартовал на Первом канале. Агата Муцениеце принимает участие в шоу в паре с серебряным призером Олимпийских игр 2018 года Александром Энбертом.

Судья проекта осталась недовольна дебютным выступлением звезды. Тарасова сделала акцент на неправильно завязанных шнурках от коньков. По ее словам, все внимание во время выступления привлекали именно они - развевающиеся шнурки, болтающиеся на 30 см от ботинок.

Кроме того, тренер раскритиковала артистические способностях Муцениеце и порекомендовала артистке внимательнее следить за собой: «Будет больше, честно говоря, толку».

А вот партнера актрисы Тарасова похвалила, отметив надежность спортсмена.