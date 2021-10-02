РИАМО - 2 окт. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о снятии всех барьеров для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр отметил, что компании, которая занимается регистрацией «Спутник V» на площадке ВОЗ, нужно подписать необходимые документы и представить ряд дополнительных бумаг.

«Это все-таки административная процедура, и это будет рассматриваться», — уточнил Мурашко.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), доктор Жарбас Барбоса рассказал, что Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Она одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

Вакцина названа в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году дал новый импульс космическим исследованиям во всем мире.

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