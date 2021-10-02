РИАМО - 2 окт. Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что использование защитных масок не очень эффективно в борьбе с пандемией коронавируса. Доктор обратил внимание на важность вакцинации, сообщает «Вечерняя Москва».

«Надо вакцинироваться. Локдауны и маски помогают очень плохо. Мы видим, как во всех странах масками затыкают все дырки в организме. Локдауны разорили уже все, что могли. Едешь по тому же Парижу — все просто заколочено, ничего не работает, не могут люди восстановить бизнес. И что, помогло им это? Не помогло», — сказал Мясников.

Он добавил, что «коронавирус идет вверх». Врач считает, что эта болезнь теперь будет всегда, поэтому всем нужно прививаться от инфекции.

За минувшие сутки в столице выявили 4 032 случая коронавируса, госпитализировали 1031 человека с Covid-19.

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