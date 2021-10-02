РИАМО - 2 окт. Полиция начала проверку по факту драки на ж/д платформе Поварово в Подмосковье. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Ранее на ж/д станции Поварово произошла драка. Избивавшие вытолкали человека из электрички, следовавшей в сторону Москвы.

Полицейские выяснили, что у потерпевшего произошел конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электропоезда, после чего и случилась драка. Мужчина доставлен в больницу. При этом пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к данному происшествию. Проводится проверка.

Видео избиения мужчины на ж/д станции в Подмосковье>>