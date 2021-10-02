РИАМО - 2 окт. Мошенники стали распространять информацию о необходимости привязки QR-кода к социальным или банковским картам. Жителей призвали сообщать в полицию, если им позвонят с таким предложением, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Информация о таких мошеннических заявлениях стала появляться в СМИ. В столичном Депздраве отметили, что QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к картам гражданина, прошедшего вакцинацию от коронавируса.

Ни сотрудники оперативного штаба, ни столичный департамент здравоохранения, ни сотрудники поликлиники не обзванивают людей с подобными предложениями.

Такие звонки совершаются мошенниками. Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные или данные карт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>