РИАМО - 2 окт. Мать оставила своего трехмесячного ребенка в машине под запрещающим знаком на востоке столицы, автомобиль был припаркован, сообщает «Вечерняя Москва».

Случай произошел на 16-й Парковой улице. Машину забрал эвакуатор, техник не заметил ребенка.

Затем мать позвонила в ГИБДД и заявила, что в автомобиле находится ее малыш.

Эвакуатор остановили. На место происшествия выехали скорая помощь и полиция. Мать ребенка приехала только через полтора часа после эвакуации.

Сейчас известно, что с ребенком все в порядке. Температура на улице достигала плюс 8 градусов, машина была не заведена, а люлька — не прикреплена. На данный момент в деле разбираются органы опеки и полиция.

Подобные случаи нередко приводят к трагическим последствиям.