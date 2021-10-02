РИАМО - 2 окт. В столице возбудили уголовное дело по факту публикации непристойной фотографии на фоне храма Василия Блаженного. Снимок выложил таджикский блогер Руслан Бобиев, сообщает ТАСС.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Бобиев опубликовал в Сети фото, на котором он с подругой имитируют половой акт. При этом на девушке была надета «полицейская» куртка.

Блогер был задержан. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей и арестовали на 10 суток.

Таджикского блогера выдворят из РФ из‑за интимной съемки у храма Василия Блаженного>>