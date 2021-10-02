РИАМО - 2 окт. Автомобиль Porsche врезался в здание школы на Сретенке, 20 в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причины ДТП неизвестны.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее водитель автомобиля BMW на скорости в 140 км/ч не справилась с управлением, что привело к ДТП с 5 машинами. В результате женщина, которая была за рулем иномарки, получила травму головы, больше никто в аварии не пострадал.