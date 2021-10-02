РИАМО - 2 окт. Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в сентябре составили 43,859 млн тонн. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала 2021 года в стране добыли 387,3 млн тонн нефти с газовым конденсатом. Нефтедобыча за указанный период увеличилась на 0,1%.

За сентябрь «Роснефть» добыла 16,5 млн тонн сырья, добыча увеличилась на 8,1%, «Лукойл» - 6,38 млн тонн, рост нефтедобычи на 9,9%, «Сургутнефтегаз» - 4,64 млн тонн и рост на 8,3%, «Газпром нефть» - 4,63 млн тонн и увеличение на 3,4%.

По прогнозам специалистов, стоимость барреля нефти может взлететь до 100 долларов впервые с 2014 года.