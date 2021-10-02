РИАМО - 2 окт. Воспользоваться сервисами проката велосипедов, самокатов и экотакси на ВДНХ можно до конца октября. Сезон, который обычно заканчивается в конце сентября, продлили по просьбам посетителей, сообщает пресс-служба выставки.

На Северной и Южной петлях Кольцевой дороги расположены 2 пункта проката спортинвентаря. До 21 октября там можно арендовать велосипеды, обычные самокаты, 4- и 2-местные веломобили. Всего гостям ВДНХ готовы предоставить 350 велосипедов, 100 веломобилей, 50 обычных самокатов. Дополнительные пункты проката у павильонов №8 «Юные натуралисты» и №44 «Кролиководство» не работают.

Также на территории выставки размещены 39 круглосуточных станций-парковок, где можно взять напрокат электросамокаты - их там 585. Сервис работает весь октябрь.

В течение месяца к аренде доступны экотакси - в наличии 6 автокаров. Их можно найти на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги, возле арки Главного входа, а также на Хованском и Совхозном въездах и за павильоном «Космос».

Кроме того, по Кольцевой дороге в обоих направлениях круглый год курсируют бесплатные электробусы. Конечные станции находятся по обе стороны от арки Главного входа - на Северной и Южной петлях. Интервал движения - 15–20 минут, часы работы - ежедневно с 09:00 до 22:00.

Гостей ВДНХ просят соблюдать противоэпидемические меры: пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску там, где это необходимо.

При ухудшении погоды сезон проката мобильного транспорта может быть завершен.