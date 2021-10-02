РИАМО - 2 окт. Спасателям удалось ликвидировать последствия пожара на складе с маслом и горюче-смазочными материалами в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В МЧС сообщили о пожаре в нежилом здании в микрорайоне Салтыковка, вл. 83 рано утром в субботу. В 07:11 пожар был локализован.

В 10:25 было ликвидировано открытое горение. В 13:00 пожар полностью потушили, никто не пострадал.

На месте работали 14 единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники и 10 человек.