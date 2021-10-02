РИАМО - 2 окт. Ослабление государственного контроля в архитектурной сфере возможно при повышении качества кадров и введения персональной ответственности для архитекторов, сообщила в субботу первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Дискуссия на тему регулирования проектной деятельности состоялась в ходе Международного архитектурного фестиваля «Зодчество - 2021», который проходит в Москве в Гостином дворе по 3 октября.

«Если мы хотим в конечном счете прийти к меньшему регулированию проектной деятельности со стороны органов госвласти, нам надо в большей степени зарегулировать самих себя: образование, квалификация и взаимоотношение внутри цеха», - сказала Кузьмина.

По ее словам, сам по себе процесс регулирования в проектной деятельности отражает стратегию развития при создании городской среды. На сегодняшний день без контроля вышестоящими органами невозможно обойтись при планировании единого пространства с необходимой инфраструктурой, транспортной доступностью и социальными объектами.

«Регулирование, наверное, исчезнет в тот момент, когда мы затянем те дыры, <…> которые система образования нам подарила, возродим институт ученичества и введем персональную ответственность архитектора», - заключила Кузьмина.

В ходе дискуссии заместитель начальника управления Архитектурного совета Москвы Сергей Глубокин отметил, что в столице вопросы регулирования определены нормативной базой. При этом за качество городской среды своим личным вкусом отвечает главный архитектор.