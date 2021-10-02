РИАМО - 2 окт. В Раменском округе из квартиры госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением, в нанесении ранения заподозрили его сожительницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
Женщину задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Она была ранее судима.
Преступление произошло в ссоре во время совместного распития спиртного.
В отношении женщины следователем возбуждено уголовное дело.
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