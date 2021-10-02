РИАМО - 2 окт. На западе Подмосковья минувшей ночью подморозило до минус 2 градусов, а на востоке региона, в Черустях, где обычно бывает холодно, наоборот, было тепло, температура составила около плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

1 октября на западе Московской области была переменная облачность, поэтому днем температура достигла плюс 8-9 градусов. В то же время в столице из-за облачности было холоднее, температура почти не отличалась от ночной.

Однако именно благодаря облачности в столице не зафиксировали ночных заморозков. В то же время среднесуточная температура оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Ранее синоптики предупредили о серии рекордов атмосферного давления в Москве в ближайшие дни.

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