РИАМО - 2 окт. В Московской области программа по ремонту подъездов выполнена на 70%, в 2021 году всего планируют отремонтировать порядка 13 тыс. объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Ведутся активные работы, поэтому сдадим объекты в установленные сроки», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Работы проходят в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в Подмосковье уже отремонтировано порядка 8 тыс. подъездов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 91 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье.

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