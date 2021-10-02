РИАМО - 2 окт. В вентиляционном коробе в здании на севере Москвы произошла вспышка жировых отложений, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В 11:27 в субботу в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, д. 8. По данным открытых источников, по этому адресу находится ресторан.

Пожарные установили, что произошла вспышка жировых отложений в вентиляции на площади 3 кв. м без последующего горения. В 12:01 спасатели завершили проливку.

Эвакуацию из здания не проводили, пострадавших нет.