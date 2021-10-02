РИАМО - 2 окт. В наземном вестибюле станции метро «Черкизовская» появился новый центр подбора персонала. Центр находится в шаговой доступности от крупных транспортных узлов, там есть стойки для консультаций, электронная очередь и зона ожидания, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Московский транспорт — один из крупнейших работодателей столицы. Только с начала года к нам обратились более 86 тыс. человек в поисках работы. Мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.) поставил задачу активно развивать городской транспорт и создавать дополнительные рабочие места. Поэтому мы всегда рады новым кадрам — например, в метро к 2025 году добавится еще 10 тыс. рабочих мест», — сказал заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в новом центре подбора персонала сотрудники помогут соискателям на всех этапах. В городе планируется увеличить число таких центров.

В новом центре можно получить консультацию, заполнить анкету, узнать о вакансиях городского транспорта, пройти собеседование, узнать об этапах трудоустройства.