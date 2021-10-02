РИАМО - 2 окт. Волонтеры Подмосковья в рамках акции «Вечные ценности» поздравили бабушек с Днем пожилого человека, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

1 октября традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Уже 2 года в Подмосковье работает проект для жителей старшего поколения «Активное долголетие».

В МАУК ДКиС «Тамань» активисты из Наро-Фоминского городского округа устроили для участников проекта мастер-класс по работе с мобильными приложениями и современными технологиями, провели урок по рисованию и порадовали гостей душевным чаепитием и праздничным концертом.

На платформе «Волонтеры Подмосковья» – интернет-портале, который объединяет добровольцев Московской области, запущена серия акций, в которых может принять участие любой желающий.

К примеру, жителям предложили организовать сбор корма для животных из приюта, поздравить Московскую область с днем рождения, поблагодарить врачей за их труд и поучаствовать во многих других полезных и интересных активностях.

Среди активистов, принявших участие в акции, будут разыграны ценные призы.