РИАМО - 2 окт. В столичных музеях и галереях в октябре состоятся 9 необычных и интересных выставок. Их посетители смогут узнать о работе таксидермиста, увидеть иллюстрации к абсурдистским стихотворениям и познакомиться с упряжью настоящей русской тройки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетителей выставок просят соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Всем желающим посетить мероприятия напоминают, что входные билеты можно приобрести онлайн.

До 28 октября в Государственном музее А.С. Пушкина на ул. Пречистенке, 12/2 представлены около 300 акварельных и графических произведений художника, выдающегося мастера отечественной книжной иллюстрации Анатолия Иткина. Выставка подготовлена к 90-летию со дня его рождения. Среди проиллюстрированных им книг, которых более 200, особое место занимают произведения А.С. Пушкина. Иллюстрации Иткина получили такие произведения, как «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», а также издания прозы и лирики поэта.

Фотодокументальная выставка, посвященная созданию и жизни Мемориального музея А.Н. Скрябина, проходит до 17 октября. «Дом, где живет музыка» рассказывает историю небольшого старинного дома, где композитор Александр Скрябин в свое время арендовал 7-комнатную квартиру. В экспозиции - редкие фондовые документы и уникальные фотографии, иллюстрирующие более чем вековую историю дома. Музей расположен по адресу: Большой Николопесковский переулок, д. 11, стр. 1.

В музее К.Г. Паустовского на ул. Кузьминской, 8 представлена выставка к 130-летию со дня рождения писателя Рувима Фраермана, с которым Константина Паустовского связывали крепкая дружба и общие увлечения. Посетители увидят документы из собрания музея - письма, рукописи, фотографии. В оформлении экспозиции использованы снимки, сделанные в 1930-1940 гг. в Солотче. Среди них есть редкие кадры, сделанные самим Паустовским.

Музейно-выставочный центр «Дача» (Союзный пр-т, д. 15А) приглашает на выставку «Кто-то не поленился». Это строчка из абсурдистского стихотворения классика литературы андеграунда Олега Григорьева. Многие его произведения на слуху, некоторые даже считают их фольклором. Художник-наив Владимир Аносов предлагает по-новому взглянуть на эти строки, встроенные в картины. Посетить выставку можно до 31 декабря.

В Государственном Дарвиновском музее с 5 октября расскажут интересные и малоизвестные факты о своих сотрудниках и профессии таксидермиста. На выставке представят редкие архивные документы и фотографии, многие из которых выставляются впервые. В частности, можно будет узнать историю одних из лучших специалистов своего времени - таксидермистов Федуловых - дяди и племянника, создавших свыше 4,5 тыс. чучел животных. Посетителей ждут на выставке до 5 декабря, музей расположен на ул. Вавилова, д. 57.

Об одном из главных советских праздников - Дне Великой Октябрьской социалистической революции подготовил историческую выставку музей «Садовое кольцо». Предметы из фондов музея, которые ежегодно выпускались к празднику, покажут, как выглядели московские улицы 7 ноября при советской власти. Выставка откроется 5 октября по адресу: пр-т Мира, д. 14, стр. 10.

Новые поступления за последние 10 лет покажут в музее-заповеднике «Царицыно» с 16 октября. В 2010-2020 гг. фонд музея пополнился на 18 тыс. предметов, более 300 из них выставили в Хлебном доме.

В галерее «На Песчаной» 9-31 октября представят избранные работы 6 иллюстраторов из Швейцарии, России и Белоруссии — участников международной онлайн-резиденции «Лаборатория. Иллюстрация как реакция», прошедшей в 2021 г. Вход платный: от 50 до 100 рублей. Адрес галереи: Новопесчаная ул., д. 23, корп. 7.

С историей русской тройки познакомят с 29 октября в музее-заповеднике «Коломенское». Старинная упряжка лошадей повлияла на становление почты и ямщицкой службы. Гости увидят настоящую троечную упряжь, поддужные колокольчики, предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с тройкой.

Новый сезон в Театре имени Пушкина: премьеры, гастроли и первый мерч>>