РИАМО - 2 окт. Причиной стабильной облачной погоды без дождей, установившейся в столице в последние дни, стал антициклон с мощной температурной инверсией, сообщается на сайте «Метеовести».

Так как атмосфера является постоянно и хаотично перемещающейся субстанцией, периоды стабильной погоды случаются нечасто. Поэтому стабильная погода, установившаяся в Москве, является необычной.

Так, на ВДНХ 30 сентября весь день было облачно, без осадков, максимальная температура – плюс 6,6 градуса. 1 октября так же – облачно, без осадков, столбики термометров поднялись до плюс 6,6 градуса.

Причиной стал антициклон с мощной температурной инверсией. Температурная инверсия – это процесс, когда вместо понижения температуры с высотой наблюдается ее повышение. Испарение водяного пара под слоем инверсии становится причиной появления плотных слоистых облаков. Ночью они местами опускаются до земли, и образуется туман. Днем тепла от солнечного света уже не хватает, чтобы прогреть и перемешать воздушные массы и разрушить инверсию.

Это стало причиной того, что, несмотря на аномальное атмосферное давление (превышало норму на 16-18 единиц), установилась облачная погода. При этом протяженность облачного слоя небольшая: при подъеме на несколько сотен метров снова будут видны голубое небо и солнце.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>