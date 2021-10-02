РИАМО - 2 окт. За рулем разбившегося и сгоревшего минувшей ночью спорткара Audi R8 был 21-летний мужчина, собственник машины, он погиб. У него было 696 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Эти штрафы были начислены в 2020-2021 годах. Из них не оплачено было 26 штрафов.

ДТП случилось минувшей ночью на улице Нижние Мневники в районе дома 62. Автомобилист, двигаясь по улице Нижние Мневники в левом ряду от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатской, не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник.

После этого автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.

В Сети появилось видео с загоревшемся автомобилем на северо‑западе Москвы>>