РИАМО - 2 окт. Онлайн-камеры капремонта помогают выявлять нарушения производства работ в Московской области, в программу капитального ремонта в регионе включено более 44 тыс. многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. Практика показала, что видеонаблюдение — это эффективный инструмент мониторинга за ходом работ в режиме реального времени.

Так что теперь установка камер видеонаблюдения стала обязательным условием для всех подрядных организаций фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для производства работ по капитальному ремонту кровель и фасадов на территории Московской области.

«Цифровые технологии вывели контроль на новый уровень, особенно общественный. Теперь каждый житель из любой точки мира может увидеть, как протекают работы в его доме», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

В регионе установлено около 300 видеокамер. Среди нарушений, которые помогают выявлять камеры: нарушение уборки строительного мусора, техники безопасности, несоблюдение технологий выполнения скрытых работ.

Посмотреть адреса, где работают камеры, можно на сайте фонда капитального ремонта Подмосковья в разделе «Карта».