РИАМО - 2 окт. Электроэнергию общей стоимостью более 180 млн рублей «похитили» жители Подмосковья. Объем похищенной электроэнергии высчитали по итогам акции «Честный киловатт» за первые восемь месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В рамках борьбы с незаконным использованием электрической энергии регулярно проводились рейды и проверки приборов учета потребителей.

В ходе проверок корректной работы электросчетчиков было выявлено неучтенное потребление электроэнергии, т. е. ее потребление с нарушениями правил учета общим объемом более 14 млн кВтч.

В отношении недобросовестных потребителей составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии. Общая стоимость неучтенного электричества превысила 50 млн рублей. Это включено в квитанции недобросовестных потребителей на оплату электрической энергии.

Основные нарушения, которые допускают потребители Московской области, – самовольная «доработка» прибора учета с целью «корректировки» его работы, использование «заряженных» приборов учета, повреждение пломб энергосбытовой и электросетевой организаций, подключения «мимо» приборов учета, воздействие на прибор учета магнитным полем.

Нарушителям нужно будет оплатить стоимость «недоучтенных» счетчиками киловатт-часов в полном объеме.

В рамках рейдов «Честный киловатт» в Подмосковье в январе-августе выявили свыше 70 фактов потребления электрической энергии в отсутствие договора с энергосбытовой компанией, т. е. без оплаты. Жители оплатили более 137 млн рублей по 133 актам бездоговорного потребления.

«Своевременная оплата потребленных ресурсов – это залог успешного выполнения производственных программ электросетевых компаний. Вложенные средства вернутся потребителям в виде надежного энергоснабжения», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.